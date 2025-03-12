РЭО: россиянки ежегодно выбрасывают более 8000 тонн цветочных отходов после 8 марта

Жительницы России каждый год выбрасывают около 8000 тонн цветочных отходов после празднования Международного женского дня. Российский экологический оператор рассказал о переработке таких отходов и вреде при разложении.

«После 8 марта в России выбрасывают огромные объемы цветов. По данным экономистов, ежегодно в этот день продается около 160 миллионов цветков. Если в среднем каждый цветок весит 70 граммов, то это 11 200 тонн общей массы. Предположим, что 80% из них через несколько дней окажутся в мусорном контейнере, то это 8960 тонн отходов. Так как цветы относятся к органическим отходам, то выбрасывать их следует в бак для смешанных отходов. При разложении на полигонах они выделяют парниковые газы. Но если цветочные отходы после 8 марта компостировать, то можно получать тонны ценного удобрения. Это соответствует принципам экономики замкнутого цикла, когда отходы возвращаются в оборот в виде уже новой продукции», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На объектах ТКО компостирование органических отходов проходит в несколько этапов. Сначала отходы измельчают и смешивают с древесными опилками или другими структурирующими материалами, чтобы улучшить аэрацию. Затем масса закладывается в специальные бурты, тоннели или биореакторы, где поддерживается оптимальная температура и влажность. В течение нескольких месяцев микроорганизмы разлагают органику, превращая ее в гумусоподобную массу. После финального созревания компост просеивают, удаляя примеси, и используют в сельском хозяйстве, благоустройстве или рекультивации земель.

С 2020 года РЭО разрабатывает ГОСТы по утилизации органических отходов, включая растительные отходы, просроченную еду и остатки пищи. Технологические стандарты, разработанные РЭО, позволяют максимально вовлекать отходы в хозяйственный оборот, в том числе производить питательные грунты и органические удобрения.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» будут построены новые объекты компостирования органической фракции, мощности по переработке к 2030 году составят свыше 14 млн тонн.