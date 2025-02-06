РЭО: россияне срывают 50% рейсов мусоровозов неправильной парковкой во дворах

Региональные операторы все чаще не могут качественно оказывать услугу по вывозу отходов из-за автомобилей, блокирующих подъезд к контейнерной площадке. В некоторых субъектах срывается до 50% рейсов мусоровозов в сутки. Из-за этого образуются навалы мусорных мешков у контейнерных площадок во дворах.

На оперативном штабе по ТКО уже поднимался вопрос о штрафах за создание препятствий вывозу отходов из-за парковки у мест накопления. Регионы своими законами об административной ответственности сами устанавливают такой состав правонарушений. Однако пока практика не является повсеместной, хотя мы неоднократно призывали субъекты вводить в свой кодекс разделы, регулирующие такую ответственность. Регоператоры постоянно получают жалобы на невывоз отходов, а люди даже прибегают к своим методам наказания таких автовладельцев. Если вы видите, что кто-то поставил машину у площадки, то можете сообщить об этом в «РЭО Радар», мы передадим информацию регоператору или местным властям», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Запаркованность контейнерных площадок — действительно большая проблема, которая сложилась в том числе и из-за безответственного поведения автовладельцев, оставляющих машины в непосредственной близи от контейнерных площадок.

Возчики несут дополнительные расходы из-за повторных рейсов. В РЭО напоминают, что регионы могут вводить штрафы за такую парковку, они уже действуют в ряде субъектов, вплоть до 50 тысяч рублей.

«Мусоровоз — автомобиль габаритный, ширина колесной базы у него 2,6 метра, а это значит, что для проезда по прямой ему требуется не меньше 3,5 метра, а, чтобы повернуть, необходимо до 8 метров. Основная проблема — невывоз, и соответственно, перенакопление отходов. Вал жалоб от жителей на „горячие линии“ региональных операторов — „почему не на КП загрузка“, „шум под окнами“, „все проезжают, а вы не можете“», — добавила Вишнякова.

Карельский экологический оператор ежедневно фиксирует от 5 до 20 случаев запаркованности у КП, в декабре 2024 припаркованные автомобили не позволили вывезти отходы с 187 мест накопления.

В Московской области в Воскресенском кластере за январь выявлено 258 случаев запаркованности, в Алексинском — 136 случаев невозможности проезда к контейнерной площадке. В среднем в день по двум кластерам количество случаев запаркованности от 10 до 15.

«В автопарке почти 1000 автомобилей спецтехники — 600 в Москве, 200 — в Московской области, 140 — в Республике Карелия. В Москве, например, в графике у водителя в среднем 150 адресов, из них половина — это проблемные адреса, связанные с запаркованностью. Наиболее остро проблема стоит в ЦАО. Наиболее сложный интервал для вывоза — это утренние и вечерние часы», — рассказала заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

Региональные операторы, входящие в Группу ЭкоЛайн, достаточно часто сталкиваются с проблемой запаркованности подъездов к контейнерным площадкам. Чем плотнее застройка, тем выше вероятность.

Ситуации с неправильной парковкой вносят существенные корректировки в график вывоза, поскольку спецтранспорту приходится вновь возвращаться к этой точке, производить замену мусоровозов на менее габаритные. Регоператор фиксирует правки в маршрутном листе и дополнительные транспортные расходы, а жители — задержку вывоза отходов.

«Совместно с представителями органов местного самоуправления и другими службами содержания территорий прикладывается максимум усилий, чтобы забрать отходы со всех точек. Наши водители оставляют нерадивым автолюбителям предупреждающие листовки о недопустимости парковки вблизи контейнерных площадок», — сказала замглавы Группы ЭкоЛайн.

При этом в Москве предусмотрены административные штрафы до 20 тысяч рублей за стоянку, которая мешает вывозу отходов. В Московской области они достигают 30 тысяч рублей, в Карелии — 50 тысяч рублей.

«Московская область приняла такой закон еще в мае 2016 года. Однако в России эта практика не является повсеместной. Статья о создании помех для вывоза ТКО и уборки территории вводится в кодекс субъекта исключительно по его решению», — отметила Вишнякова.

Руководитель по связям с общественностью ГК «МСК-НТ» Игорь Орлов также подтвердил, что регоператор с проблемой неправильно припаркованных автомобилей сталкивается постоянно. В каждом из регионов, где работает организация, а это Москва, Московская область, Тульская область, Нижегородская область — ежедневно фиксируются случаи невывоза ТКО из-за транспорта, перекрывающего доступ к контейнерным площадкам.

«К сожалению, по причине неправильно припаркованных автомобилей мусоровоз не может вывезти ТКО. Выгрузка баков и контейнеров в таких случаях физически не возможна. Водители мусоровозов вынуждены уезжать с контейнерной площадки, если неправильно припаркованный автотранспорт мешает погрузке. При этом в Москве для решения вопроса мы оперативно связываемся с территориальным ГБУ „Жилищник“, обозначаем проблему, также самостоятельно мониторим ситуацию, и в случае освобождения подъездных путей возвращаемся обратно. Аналогично взаимодействуем с территориальными диспетчерскими службами и балансодержателями контейнерных площадок во всех регионах. Если автомобиль уехал, то баки и контейнеры с отходами оперативно вывозим. Но бывает и так, что освободившийся проезд к моменту повторного приезда мусоровоза занимает новый автомобиль. Все это приводит к переполнениям ТКО на контейнерных площадках», — сказал Орлов.

Проблема запаркованности контейнерных площадок является актуальной и для компании ООО «Хартия». С такой проблемой регоператор сталкивается во всех пяти регионах присутствия — Москве, Подмосковье, Тульской, Ярославской и Владимирской областях.

«Практически еженедельно происходят срывы по вывозу ТКО из-за неправильно припаркованного личного автотранспорта жителей городов у контейнерных площадок. Особенно остро проблема стоит в зимний период и при обильных осадках. Тогда процент запаркованности составляет — 50%. Летом ситуация немногим лучше: 20%.

При обнаружении автотранспорта вблизи КП и невозможности в связи с этим сбора ТКО экипаж мусоровоза фиксирует проблему (фото) и сообщает о нарушении диспетчеру, чтобы данные о ситуации поступили бы в ОМСУ для устранения причин невывоза», — сказали в пресс-службе компании ООО «Хартия».

О проблеме запаркованности компания регулярно сообщает на своем сайте и в социальных сетях для информирования жителей. И призывает всех не оставлять свои автотранспортные средства вблизи контейнерных площадок.

Региональный оператор «ЭкоТек» охватывает юг Кемеровской области-Кузбасс. В среднем по году 30% от общего числа невывозов связано с отсутствием проезда к контейнерам и контейнерным площадкам.

«Особенно часто это происходит в зимний период, второй главной причиной невывоза, помимо сугробов и снежных навалов у контейнерных площадок, становятся автомобили граждан. Естественно, это влияет и становится причиной сбоя графика по маршруту. Мы производим фотофиксацию всех подобных случаев, информируем УК и местные службы ЖКХ», — сказали в пресс-службе «ЭкоТек».

Региональный оператор АО «Куприт» фиксирует проблемы с запаркованностью в своем регионе присутствия — Кировской области — и также указывает на обострение ситуации в зимний период.

«Сложность с проездом мусоровозов к контейнерным площадкам из-за припаркованных автомобилей актуальна круглый год, но особенно обостряется зимой. Суженные из-за сугробов дворовые дороги и гололедица вкупе с брошенными транспортными средствами делают маневрирование спецтехники крайне сложным, а в ряде случаев — невозможным. За январь 2025 года только в Кирове было зафиксировано 320 случаев невозможности проезда из-за припаркованного автотранспорта. Подобные ситуации приводят к сбоям в графике вывоза ТКО, что вызывает недовольство жителей», — объяснили в пресс-службе АО «Куприт».

Чтобы минимизировать негативный эффект и предотвратить случаи оставления автотранспорта у контейнерных площадок, регоператор взаимодействует с управляющими компаниями, которые информируют жителей о необходимости соблюдать правила парковки. Также на контейнерных площадках управляющие компании нередко размещают предупреждающие таблички или ставят декоративные барьерные камни.

РЭО призывает региональные власти предусматривать нормативными актами административную ответственность в отношении недобросовестных водителей и опираться в этом вопросе на опыт коллег.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое. С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.