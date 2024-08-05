РЭО: россияне смогут заказывать экотакси через сервис «Уберу»

«Благодаря мобильному приложению „Уберу“ граждане могут найти информацию о ближайшем пункте приема вторсырья и проложить маршрут до нужного адреса. А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Владивостоке теперь можно заказать экотакси, которое заберет на переработку ПЭТ, алюминий, макулатуру и черные металлы. Участие в построении экономики замкнутого цикла становится все более удобным, призываем всех включаться в экоповестку», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Уберу» запустил пилотный проект по заказу экотакси совместно с партнером — компанией «Убиратор». Пока пилот действует в шести городах РФ, но в случае успеха услуга экотакси будет тиражирована на страну.

«Не всегда есть возможность самому сдать вторичное сырье — пункт может располагаться далеко, его график работы может не удобен для пользователя, либо же отходов слишком много. Что делать в этом случае? Команда приложения „Уберу“ совместно с „Убиратор“ нашли выход и запустили экотакси по России. Данное партнерство позволит каждому жителю заказать машину для вывоза отходов в удобное для него время, что благоприятно скажется на экологии», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

За выполнение экоактивностей в «Уберу» можно получить бонусные баллы — экойны. Их можно обменять в магазинах партнеров. Скачать приложение можно по ссылкам в App Store, Google Play и Rustore. Следить за обновлениями — в соцсетях команды «Уберу» Telegram и VK.