РЭО: россияне смогут обменять экойны на скидку в магазинах Ralf Ringer

«Раздельный сбор отходов уже стал привычкой для многих россиян, и благодаря новым инструментам от РЭО, как мобильное приложение „Уберу“, еще больше людей может присоединиться к экологическому образу жизни. Проект постоянно развивается, новые функции и партнерские программы направлены на вовлечение граждан в раздельный сбор, без которого невозможно представить формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За выполнение экоактивностей в «Уберу» можно получить бонусные баллы — экойны. Их можно обменять в магазинах партнеров.

В рамках партнерской программы с Ralf Ringer у пользователей «Уберу» появилась возможность обменять заработанные экойны на промокод, дающий скидку на покупки в магазинах Ralf Ringer. Размер скидки может составлять 10% или 20% и зависит от количества экойнов, которые пользователь готов обменять на скидку.

Подробности о правилах действия промокодов, а также информацию о ближайшем пункте приема вторсырья можно найти в мобильном приложении «Уберу».

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.