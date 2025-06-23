РЭО: Россия и Китай обменялись опытом в сфере обращения с отходами

Представители России и Китая обсудили подходы к регулированию отрасли обращения с отходами и перспективы цифровизации. Онлайн-встреча прошла 23 июня в формате заседания рабочей группы по сотрудничеству в области обращения с отходами Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств двух стран.

«Российский экологический оператор рассматривает международный обмен опытом как важную часть развития отрасли. Такие встречи позволяют найти точки соприкосновения и перенять лучшие практики. Мы видим высокий интерес к цифровым решениям и системам учета отходов, которые мы внедряем в России, и открыты к диалогу с международными партнерами», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

От российской стороны в заседании приняли участие представители Российского экологического оператора, в том числе директор по технологиям РЭО Леонид Неганов и специалисты блоков, курирующих цифровизацию и международные проекты.

Стороны обсудили особенности национального законодательства, регулирующего сферу обращения с отходами, обменялись опытом внедрения цифровых систем учета и контроля в отрасли, а также рассмотрели возможные направления дальнейшего взаимодействия.

Рабочая группа продолжит работу в рамках двустороннего сотрудничества, включая проработку совместных инициатив и обмен технической информацией.