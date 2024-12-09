РЭО: роль социальных проектов в устойчивом развитии обсудили на форуме #МЫВМЕСТЕ

Вопросы устойчивого развития накануне обсудили участники форума #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Москве. Российский экологический оператор на панельной дискуссии, посвященной фудшерингу (обмена едой), призвал повсеместно внедрять в стране эту практику.

«Механизм фудшеринга направлен на решение одновременно двух проблем — социальной и экологической. С одной стороны, более 14 млн человек в России нуждаются в дополнительной поддержке, живут с доходами ниже прожиточного минимума. И основная статья расходов — это питание. С другой стороны, в России ежегодно на полигоне оказывается порядка 17 млн тонн продуктов. Вырисовывается очень яркое противоречие, которое и стало одной из главных причин развития фудшеринга в стране: пока одни отправляют в мусорку еду, которая вдобавок наносит вред экологии, где-то голодают миллионы людей», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что производство еды требует огромное количество ресурсов. Например, для выращивания всего 1 килограмма зерна необходимо потратить 1,5 тонны воды, это не говоря о других ресурсах. Если продукты попали на полигон, то ресурсы были просто зря потрачены

Поэтому на недавнем Российском экологическом форуме РЭО поддержал законотворческую инициативу о фудшеринге, которая освободит продуктовые пожертвования от уплаты НДС. Предполагается, что новая норма позволит создать по всей стране систему банков еды — распределительных центров продуктов с истекающим сроком годности, обеспечив законодательную поддержку и регулирование этого рынка.

«Конечная цель РЭО — оставить в потребительской корзине максимальное количество продуктов, которые могут и пригодны быть к потреблению. Причем, безо всяких нарушений для санитарно-эпидемиологических норм», — сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.