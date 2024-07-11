РЭО: резкий рост жалоб на невывоз ТКО зафиксирован в Татарстане

Российский экологический оператор выявил значительный рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Татарстане. С начала года в цифровой сервис мониторинга сообщений граждан в сфере обращения с ТКО «РЭО Радар» поступило больше 220 сообщений. Причиной жалоб стало в том числе недостаточное количество оборудованных контейнерных площадок.

«РЭО выявил значительный рост жалоб в сфере обращения с ТКО на территории Республики Татарстан. Если за весь 2023 год в „РЭО Радар“ поступило всего 236 сообщений по данному региону, то с начала 2024 года, по состоянию на 8 июля, поступило уже 221 сообщение. По сути, как за весь прошлый год. Из них 188 относятся к категории „нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза“. РЭО контролирует оперативную отработку региональными операторами жалоб», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Граждане также жалуются на неудовлетворительное содержание мест накопления отходов. В Советском и Зеленодольском районах Казани жалуются на отсутствие в достаточном количестве оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ контейнерных площадок, вследствие чего на существующих местах накопления отходов образуются стихийные свалки.

Для решения вопросов с перенакоплением отходов на существующих контейнерных площадках необходимо провести инвентаризацию мест накопления и, если потребуется, рассмотреть вопрос о создании дополнительных мест накопления в соответствии со всеми нормами. Это потребует совместной активной работы органов местного самоуправления с исполнительной власти Республики.

РЭО проводит мониторинг деятельности регоператоров для бесперебойного оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО жителям России. В частности РЭО использует для мониторинга цифровой сервис «РЭО Радар». Сообщить о нарушении можно на его сайте.