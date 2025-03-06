РЭО: регионы сэкономят на корректировке терсхем благодаря новому функционалу ФГИС УТКО

«В рамках развития ФГИС УТКО заработали модуль ведения территориальных схем и модуль экспертизы и моделирования терсхем. Они позволят оптимизировать и сократить издержки на транспортирование ТКО, создание новых объектов в зависимости от прогнозируемого дефицита мощностей и оптимальных потоков отходов, прогнозировать тарифные последствия реализации территориальных схем. Как итог — достижение национальных целей по обработке и утилизации ТКО за счет инструментов прогнозирования и мониторинга реализации территориальных схем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила разработки территориальных схем — ПП РФ № 775. Теперь территориальные схемы должны корректироваться ежегодно не позднее 1 августа и разрабатываться на срок не менее 10 лет.

«Новые модули включают в себя функционал моделирования проектов терсхем с учетом различных сценариев развития отрасли в части перспективных объектов инфраструктуры (включая перегрузочные станции). Новый функционал направлен на ведение территориальных схем в ФГИС УТКО согласно ПП РФ № 775. В ближайшее время планируется реализация функционала по размещению в публичном доступе ФГИС УТКО территориальных схем регионов в целях прохождения общественных обсуждений регионами с территориальными схемами и электронными моделями, созданными в УТКО», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Инструкцию по работе с функционалами модуля пользователи ФГИС УТКО могут найти в личном кабинете ФГИС УТКО. Кроме того, РЭО проводит обучающие вебинары по работе с указанными модулями. Ролик с первого вебинара доступен на официальной странице ФГИС УТКО сайта РЭО: https://reo.ru/fgisutko

Территориальная схема по обращению с отходами производства и потребления представляет собой текстовый документ и электронную модель. Они включают в себя текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы по накоплению, в том числе раздельному, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории субъекта РФ и (или) поступающих из других субъектов отходов. Электронная модель терсхемы представляет собой систематизированный свод сведений в электронно-цифровой форме об образовании отходов, обращении с ними в субъекте РФ, в том числе об обращении с отходами, поступившими из других субъектов, о развитии системы обращения с отходами в субъекте РФ.