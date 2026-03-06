РЭО: регионы перевыполняют планы по закупке контейнеров и созданию площадок во дворах

Российские регионы идут с опережением графиков по созданию контейнерных площадок и закупке контейнеров для твердых коммунальных отходов. В их числе Амурская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Оренбургская и Тверская области, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики, а также Красноярский край. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы обращения с отходами.

«По данным на начало марта уже создано 548 контейнерных площадок из 578 запланированных на первый квартал. Закуплено 6 565 контейнеров из 7 234 предусмотренных. Ряд субъектов демонстрирует опережающие темпы реализации мероприятий дорожных карт», — сказал Денис Буцаев.

Планы на первый квартал сформированы в 35 субъектах Российской Федерации. Кроме 9 регионов, которые перевыполнили план, еще 13 регионов демонстрируют их частичное выполнение, включая Московскую, Курскую, Челябинскую, Калининградскую и Мурманскую области, Краснодарский, Пермский и Приморский края, республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Луганскую Народную Республику.

«Создание контейнерных площадок и закупка контейнеров — базовый минимум инфраструктуры обращения с ТКО. Отдельные регионы приступили к реализации мероприятий с опережением графиков, это позволит быстрее выполнить годовые показатели по развитию контейнерной инфраструктуры. Суммарно в этом году по всей стране будет создано более 14 тысяч контейнерных площадок и закуплено около 64 тысячи новых контейнеров», — отметили в пресс-службе.