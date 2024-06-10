РЭО: регионы перейдут на электронный учет ТКО с 2025 года

Регионы начнут вести территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) преимущественно в электронном виде с 2025 года. Новый порядок ведения терсхем был утвержден Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2024 года № 775.

«Новым постановлением регламентирована процедура экспертизы терсхем, которую проводит РЭО и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также установлен новый порядок разработки, прохождения процедуры общественного обсуждения, утверждения и корректировки терсхемы, требования к ее составу и содержанию. Субъекты РФ смогут вести схемы в региональных системах или в федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО), то есть преимущественно в электронном виде, что упростит весь процесс и утверждение терсхем», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Теперь территориальная схема будет состоять из утверждаемой части (текстового документа, содержащего основные сведения об обращении с ТКО) и электронной модели, которая может вестись как в региональных информационных системах, так и во ФГИС УТКО. При этом состав данных территориальных схем приведен к единообразию и стандартизирован, что позволит более качественно проводить оценку и сравнение территориальных схем, а также обеспечит наиболее полную и актуальную информацию.

Процедура проведения общественных обсуждений проектов терсхем будет проводиться также на базе информационных систем.

В части проведения экспертизы проектов терсхем, РЭО сможет оценивать проекты на предмет наличия дефицита объектов размещения и замещающей инфраструктуры, экономической обоснованности решений о планируемом местоположении и технических характеристиках объектов, возможности достижения показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Отдельные разделы территориальной схемы (балансы обращения с ТКО и схемы потоков ТКО) будут актуализироваться ежегодно и использоваться при тарифном регулировании на очередной период.

Актом также предусмотрена упрощенная процедура корректировки территориальной схемы для утверждения резервной схемы потоков ТКО при невозможности использования объектов, что позволит регионам действовать более гибко в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.