РЭО: регионы обязали вносить информацию о труднодоступных территориях и перегрузочных станциях в цифровую систему

С 1 сентября 2025 года региональные органы власти обязали передавать в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) информацию о труднодоступных территориях и перегрузочных станциях. Срок — 10 рабочих дней со дня внесения таких сведений в территориальные схемы. В создании поправок принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Согласно новым требованиям, во ФГИС УТКО будет содержаться информация о труднодоступных территориях, перегрузочных станциях, объектах утилизации путем производства искусственных грунтов из органической части ТКО. В системе также будет размещаться оперативная информация о ходе создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Это важный шаг к выполнению национальных целей по снижению доли захоронения отходов и развитию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Изменения внесены в приказ Минприроды России от 26 декабря 2022 г. № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе».

Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Ознакомиться с ним подробнее можно по ссылке.