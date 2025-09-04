РЭО: реестр утилизаторов увеличился в 2 раза за год

С 2024 года в России ведется реестр утилизаторов. Нахождение в списке — обязательное требование к организациям, которые выполняют утилизацию отходов от использования товаров. Сейчас в список входят 144 компании. Они расположены в 46 регионах страны. Годом ранее число компаний в реестре равнялось 60. Таким образом, рестр вырос более, чем в 2 раза. Компании занимаются утилизацией самых разных видов отходов: макулатуры, стекла, текстиля, дерева, полимеров, резины, алюминия, нефтепродуктов, электротехники и аккумуляторов. Подробнее о том, как попасть в реестр, можно узнать на сайте Российского экологического оператора .

«Реестр утилизаторов — это ключевой инструмент прозрачности отрасли и гарант того, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот, — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Сегодня в нем зарегистрированы предприятия, которые способны перерабатывать более 7,3 млн тонн вторичных ресурсов. Это сырье возвращается в оборот и формирует основу экономики замкнутого цикла».

Наибольшие мощности в реестре утилизаторов приходятся на переработку макулатуры — свыше 3,5 млн тонн, стекла — 1,3 млн тонн и электротехники — 1 млн тонн. Также предприятия способны перерабатывать полимеры (506 тысяч тонн), резину (504 тысяч тонн), дерево (145 тысяч тонн), текстиль (131 тысяча тонн), алюминий (26 тысяч тонн), нефтепродукты (80 тысяч тонн) и аккумуляторы (110 тысяч тонн).

РЭО продолжает работу по актуализации и расширению реестра, чтобы в него вошли все компании, реально работающие на рынке утилизации. Это позволит системно учитывать мощности переработки, развивать инфраструктуру и повышать уровень переработки отходов в стране.

С начала 2024 года в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) утилизация засчитывается только в том случае, если отходы переданы компаниям или предпринимателям, которые внесены в реестр. Если организации в нем нет, ее ежеквартальная отчетность о переработке отходов и вторичного сырья не будет учтена. Компания, которая утилизирует отходы на собственных объектах, также должна подать заявку и войти в реестр.