РЭО разработал методологии по реализации климатических проектов для сферы ТКО

Российский экологический оператор разработал методологии по реализации климатических проектов для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Владельцы полигонов смогут оформлять климатические проекты по правилам, вести подсчет сокращения выбросов парниковых газов и получать от своей деятельности углеродные единицы.

«По оценкам экспертов, расходы на декарбонизацию в сфере обращения с ТКО являются самыми низкими на единицу сокращения выбросов по сравнению с другими отраслями экономики (энергетика, промышленность, транспорт).

С учетом необходимости сокращения выбросов парниковых газов и достижения долгосрочной ключевой цели климатической политики нашей страны — баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением, установленной в обновленной Климатической доктрине РФ, созданные РЭО методологии должны стать базой для старта реализации климатических проектов в сфере обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Методологии устанавливают требования к деятельности по утилизации свалочного газа, анаэробному сбраживанию органики, производству топлива из отходов. Такая деятельность может быть оформлена как климатический проект, по результатам которого могут быть выпущены углеродные единицы.

В документах, которые подготовил РЭО, формализуются требования по структурированию деятельности в качестве климатического проекта. Например, те, кто сжигает свалочный газ на полигоне, смогут оформить эту деятельность в качестве климатического проекта, вести подсчет по установленным правилам, насколько сокращаются выбросы парниковых газов, и, следовательно, получить от своей деятельности углеродные единицы.

Методологии прошли необходимые этапы общественных обсуждений и независимой экспертизы по итогам которых были доработаны в окончательном варианте. Они охватывают проекты по сжиганию и энергетической утилизации свалочного газа, анаэробному сбраживанию органических отходов и энергетической утилизации ТКО, включая производство топлива, полученного из отходов (refusl-derived fuel, RDF).

Проекты по улавливанию (Landfill Gas Capture) и энергетической утилизации (Waste Handling and Disposal) свалочного газа, а также по компостированию органических отходов (Organic Waste Composting) являются наиболее распространенными в мире видами климатических проектов в отрасли ТКО.

«Основным парниковым газом, генерируемым объектами обращения с ТКО, является метан — один из основных факторов потепления на планете. С учетом относительно низких вложений, необходимых для реализации климатических проектов в нашей отрасли, выход на окупаемость таких проектов с учетом роста спроса на углеродные единицы имеет очень хорошие перспективы», — рассказал советник гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев.

Созданная методологическая основа позволит компаниям отрасли ТКО начать работу по снижению выбросов парниковых газов от своей производственной деятельности, и одновременно выходить на рынок углеродных единиц, спрос на которые будет расти за счет усиления требований по снижению объемов выбросов парниковых газов.

Методологии размещены на сайте оператора российского реестра углеродных единиц.