РЭО разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из ТКО для металлургической и цементной промышленности

«Росстандарт утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта «Экология», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ГОСТ Р 71857-24 «Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия» рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов (ТКО) для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности в качестве вторичных топливно-энергетических ресурсов. Это снизит экологический ущерб, связанный с традиционным размещением отходов на полигонах, и способствует переходу к экономике замкнутого цикла. Предназначен ГОСТ для использования хозяйствующими субъектами, вовлеченными в производство, покупку, продажу и использование альтернативного топлива из ТКО, а также проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду и государственной экспертизы соответствующей документации.

ГОСТ Р 71858-2024 «Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия» устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов путем комплексной сортировки ТКО, извлечения, сепарации и дробления целевых высококалорийных фракций. Такое топливо цементные предприятия в качестве альтернативного могут применять на добровольной основе в цементных печах как «мокрого», так и «сухого» способа производства. Кроме того, ГОСТ устанавливает предельные характеристики для обеспечения соответствия критериям сжигания отходов на стадии утилизации и техническим требованиям установок сжигания.

«Разработанные ГОСТы не распространяются на твердое топливо из отходов, отличных от ТКО, если в их состав не входят фракции отходов, образовавшиеся после извлечения из них максимально возможного количества вторичных ресурсов на объектах обработки ТКО», — отметил директор по технологиям РЭО Леонид Неганов.

ГОСТ Р 71857-24 и ГОСТ Р 71858-24 разработаны РЭО совместно с ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» в рамках реализации мероприятий Отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022-2030 годы» и вступают в действие с 1 февраля 2025 года.