РЭО разъяснил утилизаторам правила заполнения отчетности

Российский экологический оператор 26 сентября провел расширенное совещание в формате видеоконференции с организациями, входящими в реестр утилизаторов. В обсуждении приняли участие 275 юридических лиц.

«Обсудили несколько тем: подачу отчетности, правила заполнения форм, основные ошибки, допускаемые при подаче заявления на включение в реестр. Мы видим высокий интерес у участников рынка к теме отчетности. Такая работа делает систему управления отходами прозрачнее и помогает избежать ошибок, которые могут помешать включению компаний в реестр утилизаторов. Мы открыты для диалога и готовы сопровождать бизнес в этом процессе», — отметили в пресс-службе РЭО.

Эксперты РЭО также подробно рассмотрели порядок подачи отчетности в Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использованных товаров (ЕФГИС УОИТ) и ответили на вопросы участников.

Отчетность в ЕФГИС УОИТ необходима для того, чтобы контролировать выполнение нормативов по утилизации отходов, подтверждать реальные мощности предприятий и формировать прозрачную систему в сфере расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Корректные данные позволяют государству и бизнесу планировать развитие отрасли и внедрять новые проекты переработки.

Для получения консультаций и разъяснений по вопросам подачи отчетности утилизаторы могут обратиться в РЭО, направив запросы через официальный сайт компании.