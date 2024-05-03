РЭО разъяснил правила электронного субботника | 360°

Экология 03 мая 2024, 14:57 РЭО разъяснил правила электронного субботника РИА «Новости»

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Российский экологический оператор призвал россиян присоединиться к «Электронному субботнику» в рамках акции по сбору старой техники «ЭлектроВесна» и почистить компьютеры со смартфонами от ненужных файлов.

«На фоне проходящей в стране акции „ЭлектроВесна“ РЭО приглашает россиян присоединиться к электронному субботнику и убраться на „облачных“ антресолях. „Невидимый“ мусор, как и обычный, также оказывает негативное влияние на окружающую среду. За ежедневным взаимодействием с гаджетами и приложениями стоит сложная инфраструктура, состоящая из дата-центров и множества процессов передачи информации, которые потребляют энергию, сжигая топливо и выделяя парниковые газы в атмосферу. Хранение ненужных файлов в облачных хранилищах требует большое количество энергии и вредит природе наравне с авиаперелетами», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

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РЭО составил удобный чек-лист для цифровой уборки и практики электронного минимализма. Например, следует удалить файлы-дубликаты, разобрать старые фотографии, очистить папку «Загрузки», закрыть ненужные вкладки браузера.

В РЭО также призвали сдавать технику и элементы питания на переработку, чтобы содержащиеся в них ценные ресурсы снова использовались в производственном цикле, а не загрязняли окружающую среду. В России действует более 9000 постоянных точек для раздельного сбора электронных отходов и батареек. Кроме того, каждой весной проводятся временные акции по сбору техники.

Вся информация об акции «ЭлектроВесна», чек-лист для электронного субботника и пункты приема собраны на специальной странице РЭО.