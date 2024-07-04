РЭО: раздельный сбор отходов стартовал на острове в Тихом океане

Твердые коммунальные отходы (ТКО) начали вывозить с острова Беринга на Камчатке. Остров расположен в Тихом океане и является самым большим из Командорских островов, входящих в состав Камчатского края. В ноябре активисты открыли на нем самый восточный экоцентр в России.

«Самый восточный пункт приема в России открыла жительница острова Беринга, которая после посещения форума „Экосистема“ сподвигла жителей и экоактивистов открыть постоянный пункт приема вторсырья. Эта история — замечательный вдохновляющий пример того, как людям важно сохранять чистоту и красоту окружающего мира, что люди готовы к раздельному сбору отходов, даже когда его ещё нет в доступе. Такая инициативность жителей — прекрасный пример для всей отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Альбина Кратенко переехала на остров 4 года назад из Владивостока. Сначала она с друзьями убирала пляжи и бухты, куда ездила отдыхать, копила пластиковые бутылки у себя в гараже. Позже Альбина подключилась к движению «Чистые игры» и стала проводить фестивали-субботники в формате соревнований среди местных жителей.

Посещение форума «Экосистема» вдохновило Альбину на открытие постоянного пункта приема вторсырья для всех 650 жителей острова. За сутки народным сбором команда активистов собрала деньги на небольшой ручной пресс, а позже выиграла грант на создание экостанции.

«Пока на острове Беринга принимаются только пластиковые бутылки и крышечки от них. Жители собрали уже 2500 пластиковых бутылок, половина из которых во время субботников. Вторичные ресурсы копятся для отправки на материк, где в Петропавловске-Камчатском есть предприятия по их переработке. Помимо приема вторсырья, волонтёры острова занимаются экологическим просвещением и проводят экоуроки», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Администрация Алеутского муниципального округа активно поддерживает волонтеров, помогла с определением расположения, доставкой и установкой морских контейнеров, внутри которых волонтеры сделали красивую зону приема, оформив ее плакатами.