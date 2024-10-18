РЭО рассказал застройщикам Казани о лучших практиках раздельного сбора отходов

Эксперты Российского экологического оператора представили застройщикам Казани примеры проектов по раздельному сбору отходов (РСО) в различных регионах страны, собранные в Альбоме лучших практик раздельного накопления отходов.

Круглый стол посвященный вопросам создания современной застройки, отвечающей принципам устойчивого развития, организовал исполнительный комитет Казани. Мероприятие собрало ведущих застройщиков, экспертов в области экологии и представителей местных властей.

«Казань взяла курс на устойчивое развитие. Как участник ассоциации городов стран БРИКС Казань планирует завершить разработку стратегии устойчивого развития (ESG) уже в конце года. Важно, чтобы застройщики понимали свою ответственность за экологическое будущее и активно включались в процесс формирования циклической экономики страны. В рамках круглого стола РЭО представил Альбом лучших практик раздельного накопления отходов (РНО), в частности конкретные примеры реализации проектов по РСО в российских городах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участники обсудили основные критерии эффективного раздельного сбора отходов от населения, а также возможные трудности и пути их преодоления.

«Внедрение раздельного сбора в многоквартирных домах невозможно без участия застройщиков. Современная инфраструктура обращения с отходами становится неотъемлемым критерием в строительстве. Уже сейчас многие застройщики создают возможности для сдачи вторичных ресурсов на переработку в своих кварталах», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Помимо РЭО на круглом столе перед застройщиками выступили представители ДОМ.РФ, ПАО «ТАТНЕФТЬ», а также сами застройщики поделились имеющимся опытом.

Альбом лучших практик РНО опубликован на сайте РЭО.