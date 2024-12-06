РЭО рассказал об отходах с содержанием золота, серебра и платины

Компьютерная техника, мониторы, телевизоры и мобильные телефоны содержат в своем составе драгоценные металлы — золото, серебро, платину, палладий. В обычном смартфоне содержится порядка 0,15% драгоценных металлов: около 0,02-0,03 грамма золота; 0,1-0,3 грамма серебра; 0,01-0,015 грамма палладия; меньше одной тысячной доли грамма платины. Об этом говорится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров. Его разработал Российский экологический оператор.

«Отходы электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) являются одним из источников загрязнения окружающей среды, при этом они обладают высокой ресурсной ценностью. Такие отходы содержат большое количество фракций, которые можно вернуть в оборот на предприятия. А содержание драгметаллов в них может достигать 1,5 килограммов на тонну. Как правило, такие ресурсы извлекаются из печатных плат компьютерной техники, мониторов, телевизоров и мобильных телефонов. Каждый может внести свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла и сдать старую технику на переработку, а подробнее о пунктах можно узнать в нашем приложении „Уберу“», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Драгоценные металлы для повторного использования извлекаются преимущественно из лома печатных плат. Поэтому наиболее ценный компонент в том же компьютере — это материнская плата. Как правило, она состоит из двух частей: элементов монтажа (микросхем), содержащих драгоценные металлы, и не содержащей драгметаллы основы с наклеенной на нее входящей частью в виде проводников из медной фольги.

Извлечь драгоценные металлы возможно только при использовании соответствующих технологий по утилизации, которые детально описаны в подготовленном РЭО Альбоме технологий.

Другой немаловажной проблемой является сбор таких отходов, та электроника которая будет собрана раздельно, точно попадет предприятию с глубокой переработкой электротехники. В рамках поддержки раздельного сбора РЭО было разработано приложение “Уберу”, где любой желающий может найти пункты приема старой электроники в своем городе: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery.