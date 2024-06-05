РЭО рассказал об инструментах финансирования отрасли ТКО на форуме «Экология»

Эксперты Российского экологического оператора рассказали об инструментах финансирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках сессии о зеленой экономике на форуме «Экология».

«За непродолжительное время, с момента запуска реформы отрасли обращения с отходами, Российский экологический оператор приобрел большой опыт по настройке инструментов финансирования современной инфраструктуры обращения с отходами. Были приняты различные меры поддержки, которые стали востребованными для финансирования инвестиционных проектов по созданию новой инфраструктуры ТКО в российских регионах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

От РЭО с презентацией о мерах поддержки и зеленой экономике на форуме «Экология» выступил заместитель руководителя департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин. Он также рассказал о структуре финансирования проектов за счет выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода.

Международный форум «Экология» проходит в Москве 4 и 5 июня. В нем принимают участие представители власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества, независимые эксперты и экоактивисты.