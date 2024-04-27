РЭО рассказал об экологичном потреблении 18 миллионам школьников и миллиону студентов СПО в рамках «Разговоров о важном» | 360°

Экология 27 апреля 2024, 18:07 РЭО рассказал об экологичном потреблении 18 миллионам школьников и миллиону студентов СПО в рамках «Разговоров о важном»

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Российский экологический оператор выступил партнером занятий «Разговоры о важном» и предоставил образовательные и просветительские материалы 40 тысячам школ.

«Разговоры о важном» проходят во всех школах страны с 1 по 11 класс, а также для учащихся среднего профессионального образования. В этом учебном году РЭО стал партнером мероприятия. Нам удалось охватить 40 тысяч школ в России, 18 миллионов школьников и около миллиона студентов СПО. Мы предоставили наши образовательные и просветительские материалы на тему осознанного потребления и ответственного отношения к отходам. Дети узнали о правилах сортировки, что такое вторсырье и где оно используется. А главное — услышали, как важно защищать природу», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Так, ученики 1-4 классов посмотрели мультсериал РЭО «Помощники Земли», рассказывающий о важности сортировки мусора. В конце уроков они получили сертификаты Помощника Земли. Учащиеся 5-9 классов сдали нормативы ЭкоГТО и получили соответствующие сертификаты. Старшие классы и студенты СПО играли в интерактивную игру «Завод».

«Деловая экологическая игра «Завод» направлена на формирование представлений об осознанном потреблении природных ресурсов. Игра позволяет примерить на себя роль руководителя производственного предприятия. В системе «промышленное производство — окружающая среда» очень важен баланс. Игроки в «Завод» могут прочувствовать, насколько легко или сложно его достичь. Задача игроков не только расширить свое производство и получить дополнительную прибыль, но постоянно следить за экологическим состоянием своего предприятия. Так, в игровой форме до детей доносятся очень сложные взрослые вещи. И каждый из них становится чуть более внимательным к теме защиты окружающей среды», — сказал руководитель PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.