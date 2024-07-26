РЭО рассказал о влиянии ключевой ставки ЦБ на финансирование проектов в сфере ТКО

«При росте ключевой ставки вырастает и стоимость привлечения денег. Это естественно сказывается на инфраструктурных проектах. Но благодаря мерам поддержки Российского экологического оператора в сфере ТКО изменения ключевой ставки практически не влияют на стоимость финансирования. В 2021 году по нашей инициативе Правительство поддержало механизм субсидирования ставки купона по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки. Поскольку субсидируется почти весь купон, то мы фактически фиксируем ставку по займу инвестору на все 12 лет финансирования. Это благоприятно как для сдерживания роста платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО, так и для устойчивости проектов. Такие условия уже привлекли достаточно большое количество системных игроков, которые инвестируют в отрасль», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО предоставляет инвесторам льготные займы из средств от выпуска собственных облигаций. Часть купона по облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России субсидируется за счет средств федерального бюджета. РЭО может предоставлять финансирование инвесторам до 95% от стоимости проекта по ставке около 6-7% годовых на срок до 12 лет.

«Привлечение средств через выпуск биржевых облигаций также повышает инвестиционную привлекательность отрасли. Котируемые на бирже облигации РЭО имеют высокий инвестиционный рейтинг. Но самое интересное, что в отрасли обращения с отходами биржевые котировки превышают номинал. То есть вы не только получаете купонный доход, но и выгоду за счет перепродажи облигаций, которые вы купили при выпуске», — добавил Денис Буцаев.

За пять лет работы РЭО профинансировал за счет средств от выпуска облигаций строительство 18 объектов на общую сумму 29,9 млрд рублей. В 11 субъектах будут построены 6 млн тонн мощностей. Также РЭО сформировал перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд рублей.

«Инвесторам важно ощущать стабильность, и те, кто инвестирует в отрасль по обращению с ТКО, могут рассчитывать на поддержку РЭО. При ключевой ставке в 18% наша льготная ставка составляет примерно 6−7% годовых. Она остается стабильной, несмотря на колебания ключевой. Более того, в условиях высокой ключевой ставки инвесторы в отрасль могут снизить процентную нагрузку более чем в 2 раза за счет льготного финансирования», — сообщил Сергей Королев.

Субсидирование части купона по облигациям РЭО предоставляется в рамках постановления Правительства РФ № 906.