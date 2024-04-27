​​РЭО рассказал о цифровой экосистеме отрасли обращения с ТКО на выставке-форуме «Россия» | 360°

Экология 27 апреля 2024, 14:00 ​​РЭО рассказал о цифровой экосистеме отрасли обращения с ТКО на выставке-форуме «Россия»

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27 апреля на международной выставке-форуме «Россия» прошел День национальных приоритетов (Экология).

В рамках пленарной сессии «Возможности будущего. Экология» были представили новейшие цифровые технологии, применяемые в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

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«Все технологические и инновационные продукты РЭО направлены на обеспечение эффективной работы процессов в отрасли обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассказал о работе федеральной государственной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая на данный момент насчитывает более 8000 пользователей.

Помимо этого, была представлена собственная информационная система для мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов. Система позволяет обеспечивать контроль за эксплуатацией полигонов и включает в себя модуль ИИ для выявления нарушений.

«Комплекс технологических решений, направленных оцифровку всех процессов обращения с ТКО создают единую цифровую экосистему для максимально эффективной работы и тотальной прозрачности отрасли», — пояснил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Частью цифровой экосистемы РЭО также являются портал цифровой РЭО, платформа Уберу и автоматизированная информационная система (АИС) «АПРО».