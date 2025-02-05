РЭО рассказал о самых ожидаемых законопроектах в сфере обращения с ТКО в 2025

Семь проектов федеральных законов, два указа Президента РФ, три акта Правительства РФ и три ведомственных акта о самых важных изменениях в сфере обращения с отходами ожидаются к принятию в 2025 году. Российский экологический оператор принимает участие в подготовке всех нормативно-правовых актов.

«В 2025 году самые ожидаемые законопроекты — это мораторий на требования по допустимой нагрузке на ось мусоровозов, создание федеральной государственной информационной системы обращения с отходами (ФГИС ОО), создание и содержание контейнерных площадок, строительные отходы, ликвидация свалок, изъятие земельных участков, освобождение регионального оператора от уплаты НДС, Правила обращения с ТКО, концессии, субсидия на эксплуатацию ФГИС Экомониторинг, использование беспилотников и расширение полномочий РЭО. Уверены, что принятие данных нормативно-правовых актов позволит сделать обращение с отходами более эффективным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Законопроект № 742 012−8 предусматривает трехлетний мораторий на требования по допустимой нагрузке на ось мусоровозов. Госдума приняла проект 27 ноября 2024 года в первом чтении. Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки, уменьшающие срок моратория до двух лет и устанавливающие требования к мусоровозам.

Законопроекты о ППК «РЭО» и ФГИС ОО внесены в Правительство РФ, доработаны, а также согласованы с ведомствами. Планируется проведение согласительного совещания с Росприроднадзором и Минфином России в Аппарате Правительства РФ.

Законопроект о создании и содержании КП (проект федерального закона № 780 703−8) 18 декабря 2024 года принят Госдумой в первом чтении.

Законопроект о строительных отходах (проект федерального закона № 784 334−8) 2 декабря внесен совместно депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации. Проект официального отзыва Правительства РФ проходит процедуру согласования.

Законопроект о ликвидации свалок (проект федерального закона № 751 834- 8) дорабатывается ко второму чтению с учетом замечаний Комитета экологии, природных ресурсов и окружающей среды Госдумы.

Законопроект об изъятии земельных участков (проект федерального закона «О внесении изменений в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации») проходит межведомственное согласование. В январе в Минприроды РФ прошло обсуждение возможных критериев выделения земельных участков под объекты обращения с ТКО.

Освобождение от уплаты НДС регионального оператора (проект федерального закона «О внесении изменений в статью 149 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») направлен на возможность освобождения от НДС юридического лица, лишенного статуса регоператора, но выполняющего его функции до определения нового регионального оператора. В январе по законопроекту было проведено согласительное совещание в Аппарате Правительства РФ.

Для расширение полномочий РЭО готовится проект Указа Президента РФ. Он предполагает наделение РЭО правом проводить мониторинг состояния объектов размещения ТКО, в том числе с использованием беспилотников.

Заключительные согласования проходит проект распоряжения Правительства РФ об определении организаций концессионерами, с которыми субъекты РФ могут без проведения конкурса заключить концессионные соглашения о создании, реконструкции объектов обработки, накопления, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

Правила обращения с ТКО (проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке обращения с ТКО») проходят внутреннее согласование в Минприроды России.

Субсидию на эксплуатацию ФГИС Экомониторинг предлагается урегулировать проектом постановления Правительства РФ. Он предполагает утверждение Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса РФ в РЭО на обеспечение эксплуатации федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды. Проект постановления направлен на межведомственное согласование.

Доработан проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов», который регулирует облеты полигонов с использованием беспилотников. Письмо с проектом приказа проходит внутреннее согласование в Минприроды России. В настоящее время находится на рассмотрении Правового департамента.