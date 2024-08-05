РЭО рассказал о новых ставках экосбора с 2025 года

Правительство РФ приняло Постановление №1041 от 01.08.2024. Средства с экологического сбора будут направлены на создание новых мощностей по утилизации отходов.

«Уже сегодня мы наблюдаем, что ситуация с утилизацией отходов от использования товаров и упаковки качественно меняется. И это несмотря на то, что закон еще не заработал в полную силу: в 2024 году ставки экосбора еще не менялись. Но с 2025 года они уже будут пересмотрены. Принятый в прошлом году закон о РОП предусматривает постепенное введение ответственности за переработку отходов для всей производимой упаковки: за 55% упаковки — в 2025 году, за 75% — в 2026 году и с 2027 года — для всей упаковки. В первую очередь экосбор пойдет на создание 5,5 млн тонн мощностей утилизации отходов от использования товаров. Это поможет достичь национальной цели по снижение захоронения отходов на полигонах в два раза к 2030 году», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Несмотря на инфляцию и рост объема затрат на утилизацию, ставки по экосбору до текущего момента не пересматривались. Для обновления действующих ставок экологического сбора эксперты РЭО провели расчеты средних затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию одного изделия или единицы его массы.

Документом предусматривается повышение ставок экосбора в 2025 году на 15% по отношению к 2024 году, в 2026 году на 8% по отношению к 2025 году и в 2027 году на 4% по отношению к 2026 году. Новые базовые ставки экологического сбора утверждены Постановлением № 1041 от 01.08.2024.

Средства экосбора могут быть направлены не только на строительство объектов обращения с отходами, но и на приобретение контейнеров для организации раздельного накопления отходов и компенсацию затрат утилизаторов. Для этого разработана методика расчета экосбора — к базовой ставке могут добавляться коэффициенты экологичности. Чем легче перерабатывается упаковка, тем ниже коэффициент. Таким образом производители получают стимул использовать экологичную упаковку и снижать количество неперерабатываемых отходов на полигонах.