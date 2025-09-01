РЭО рассказал, как начать обучение в «Зеленой школе»

Российский экологический оператор поздравляет школьников, студентов и педагогов с началом учебного года. У молодежи есть возможность пройти бесплатное обучение в проектах, направленных на развитие экологической культуры, дающих знания в области обращения с отходами. Среди них — онлайн-платформа «Зеленая школа» для школьников и образовательная программа «Зеленый курс» для студентов.

«Новый учебный год — это всегда новые возможности для роста и развития. Мы приглашаем школьников и студентов начать его вместе с нашими образовательными проектами, которые помогут сформировать ответственное отношение к экологии и ресурсам, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Молодежь будет определять будущее страны, и мы хотим, чтобы в основе их решений лежали устойчивые и экологичные подходы».

«Зеленая школа» — это бесплатная онлайн-платформа для учащихся, где в формате интерактивных заданий, видеолекций и тестов можно узнать, как правильно сортировать отходы, какие материалы подлежат переработке, как работает экономика замкнутого цикла и почему ответственное отношение к ресурсам важно в повседневной жизни. Проект создан специально для школьников, но может быть полезен и учителям как дополнительный образовательный ресурс.

Для студентов и молодежи РЭО предлагает «Зеленый курс» — образовательную программу, которая включает онлайн-модули, практические задания и кейсы. Участники изучают современные подходы к экологии, получают знания о цикличной экономике, устойчивом развитии и могут применить их в будущей профессиональной деятельности. Программа помогает не только расширить кругозор, но и сформировать компетенции, востребованные на современном рынке труда.