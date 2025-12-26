РЭО рассказал, как экологично подготовиться к празднованию Нового года

Российский экологический оператор советует использовать многоразовые украшения и упаковку на Новый год, а после праздника отдавать на переработку живые ели и другие отходы.

«Новый год — это не только праздник, но и период резкого роста отходов. Экологичный подход к подготовке позволяет сократить нагрузку на систему обращения с отходами без потери атмосферы праздника. Осознанный выбор украшений, подарков и упаковки — простой шаг, который в масштабе страны дает ощутимый эффект, — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора. — Экологичные привычки в праздничный период помогают сократить объемы отходов, снизить нагрузку на полигоны и поддержать принципы экономики замкнутого цикла, которые последовательно внедряются в России».

При украшении дома стоит отдавать предпочтение многоразовым декорациям: гирляндам, игрушкам и украшениям, которые можно использовать не один год.

Живую ель после праздников важно сдавать в специальные пункты переработки, а при выборе искусственной — использовать ее максимально долго.

Для подарков лучше выбирать упаковку из бумаги и картона, которые подлежат переработке, либо использовать тканевые мешочки и подарочные коробки повторно.

Также в РЭО рекомендуют избегать одноразового декора и избыточной упаковки, а после праздников сортировать отходы и сдавать вторсырье в пункты приема.