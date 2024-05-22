РЭО провел лекцию о РОП для волонтеров «Экосистемы»

«Экоактивисты, волонтеры и представители общественных организаций помогают в продвижении идей осознанного потребления, вносят свою лепту в формирование экономики замкнутого цикла и проведение реформы отрасли. В то же время региональные операторы по обращению с отходами уделяют большое внимание экопросветительской работе, например, открывают экоцентры, проводят субботники. Если наладить сотрудничество между ними, то получится эффективный симбиоз. Для этого региональные координаторы Движения „Экосистема“ должны знать не только, как правильно разделять отходы, но и про все нюансы отрасли», — добавил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На лекции заместитель руководителя департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов рассказал о ходе реформы расширенной ответственности производителей (РОП), для чего был принят закон об обновлении механизма, как он изменит отрасль, а также ответил на вопросы.

«В то время как РЭО берет на себя функцию формирования и реализации повестки по обращению с отходами в стране, общественные организации и волонтеры выступают проводниками тех идей, которые мы стараемся закладывать в нашу деятельность. Благодаря их просветительской деятельности, у широкого слоя населения формируется понимание, для чего необходима сортировка отходов, почему это делается и каков конечный результат. Поэтому нам так важно поддерживать экологические общественные организации и вести сотрудничество, направленное на общую цель», — рассказал Гусен Ибрагимов.

Также РЭО совместно с всероссийским движением «Экосистема» участвует в экологизации молодежных форумов Росмолодежи в рамках проекта «Зеленый стандарт».

«Налаживание сотрудничества с региональными операторами по обращению с тко — одна из главных задач для региональных представительств Движения. Сегодня уже часть региональных отделений Движения „Экосистема“ функционируют на базе экологических центров при региональных операторах в своих субъектах и активно занимаются повесткой в сфере экономики замкнутого цикла: от проведения экологических лекций и мастер-классов до создания интерактивных мастерских по переработки пластика», — отметила руководитель направления регионального развития Движения «Экоситема» Мария Поздеева.