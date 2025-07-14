РЭО провел экскурсию по комплексу «Нева» для студентов Тимирязевки
Российский экологический оператор провел выездное занятие для участников Международной летней экологической школы Тимирязевской сельхозакадемии. Для этого выбрали комплекс по переработке отходов «Нева» в Московской области. Мероприятие стало частью практической программы школы и было посвящено вопросам утилизации органических отходов и экологического мониторинга.
«РЭО системно работает с вузами по направлению экологического просвещения и подготовки будущих специалистов. Такие практические занятия позволяют студентам понять, как сегодня устроена инфраструктура обращения с отходами, как современные технологии помогают снижать нагрузку на природу, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Участники летней школы — это как раз те, кто в ближайшие годы будет участвовать в формировании экологической повестки нашей страны».
Студенты ознакомились с технологическим циклом на КПО «Нева»: от сортировки отходов до компостирования органики и производства альтернативного топлива. На круглом столе обсудили, как внедрять экономику замкнутого цикла, применять техногрунт и стимулировать использование продуктов переработки. Об отраслевой политике в отношении технических грунтов рассказал заместитель руководителя департамента экономики замкнутого цикла ППК РЭО Святослав Удинцев.
Ключевой темой образовательной части стало использование техногрунта, полученного при компостировании отходов. В рамках совместного проекта КПО «Нева» и Тимирязевской академии исследуют потенциал его применения в озеленении городов. Научные данные подтверждают безопасность и эффективность такого подхода.
Московская международная летняя экологическая школа традиционно проводится на базе Тимирязевской академии и ежегодно собирает студентов, ученых и практиков, занимающихся охраной окружающей среды. В этом году акцент сделан на городское озеленение и устойчивые методы утилизации отходов.