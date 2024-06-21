РЭО провел 50 облетов полигонов в Нижегородской и Московской областях

Российский экологический оператор подвел итоги пилотного проекта по удаленному мониторингу за объектами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской и Нижегородской областях. Всего было произведено около 50 успешных облетов на двух полигонах.

«В декабре 2023 года РЭО в тестовом режиме запустил проект по удаленному мониторингу полигонов при помощи дронопортов с запусков дронов из своего офиса через диспетчерскую. Цель — обеспечить мониторинг за объектом на постоянной основе, минимизируя при этом ручной труд и затраты на логистику. За время реализации пилотного проекта с декабря 2023 по июнь 2024 года по построенному маршруту было произведено 50 автоматических облетов по периметру двух полигонов „МАГ-1“ в Нижегородской области и КПО „Север“ в Московской области с успешной передачей данных в систему РЭО. Технология дронопорт и модуль управления маршрутами БАС справились со своей задачей, процесс полностью автоматизирован — ручной труд минимизирован, проект готов к масштабированию», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках проекта в автоматическом режиме беспилотные воздушные судна (БВС) производят облеты объектов, после чего возвращаются в дронопорт. Вылеты производились еженедельно. Периодичность вылетов регулируется и при необходимости может быть скорректирована до ежедневного облета. Собранные за время полета фото- и видеоматериалы автоматически загружаются в информационную систему РЭО.

Система, разработанная РЭО для мониторинга объектов размещения ТКО, включает в себя, в том числе, модуль управления маршрутами беспилотников, установленных в дронопорт, для планирования как разовых, так и регулярных полетов.

«В дальнейшем РЭО планирует использовать дронопортыдля удаленного мониторинга за строительством и рекультивацией объектов размещения ТКО и объектов производства и использования вторичного сырья с целью сравнения показателей с течением времени с полной автоматизацией данного процесса, так как технология подразумевает выполнение полетов в автоматическом режиме. Технология показала свою эффективность и в текущем году РЭО планирует закупить 10 комплектов оборудования для профильного применения», — пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

РЭО продолжает развиваться в сторону автоматизации процесса мониторинга объектов обращения с ТКО в целях оценки жизненного цикла объектов.