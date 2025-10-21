РЭО проведет вебинар по экологическому воспитанию для учителей

Российский экологический оператор проведет 22 октября заключительный вебинар из цикла «Экоход» на тему «Практики в сфере экологического просвещения и воспитания: как вырастить поколение, которое спасет планету?». Участники познакомятся с успешными образовательными кейсами и узнают, как сделать экологию частью учебного процесса.

«Формирование экологической культуры начинается со школьной скамьи. Мы стремимся поддерживать педагогов, которые помогают детям осознанно относиться к ресурсам, понимать важность переработки и личного вклада в сохранение природы», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Спикером выступит Ирина Головачева, заместитель директора Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы и лауреат Зеленой премии РЭО в номинации «Образовательные проекты». Она расскажет о подходах к вовлечению молодежи в экопросвещение, опыте университета в создании «зеленых» программ и сотрудничестве со школами.

Вебинар предназначен для учителей, преподавателей колледжей и кураторов экоклубов. Участники получат готовые методические материалы, примеры успешных проектов и рекомендации по работе с подростками.

Регистрация на мероприятие открыта по ссылке. Вебинар состоится в 14:00 (по московскому времени).

Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «Экоход» реализуется РЭО совместно с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“.