РЭО проведет серию разъяснительных вебинаров по РОП до 20 марта

Российский экологический оператор проведет для представителей бизнеса разъяснительные вебинары по расширенной ответственности производителей (РОП), отчетности об утилизации отходов от использования товаров и реестре утилизаторов. Серия вебинаров завершится за месяц до окончания отчетного периода.

«РЭО запускает новую серию вебинаров, посвященных нормам РОП, отчетности, реестру утилизаторов и многому другому. Продолжаем проводить методическую работу, чтобы представители бизнеса умели правильно составлять документацию, понимали, как и когда подавать отчетность, а также знали, как попасть в реестр утилизаторов. Главная цель вебинаров — информировать и уберечь бизнес от нежелательных мер административного реагирования», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Онлайн-совещания будут проходить практически в каждом регионе Российской Федерации вплоть до 20 марта. При этом отчетный период для подачи отчетов об утилизации отходов от использования товаров завершится 15 апреля, до этого времени компании должны отчитаться.

«На вебинарах будут обсуждаться вопросы механизма РОП от начала и до конца, формат и сроки подачи отчетности, кто должен подавать эту отчетность. Также мы коснемся вопроса реестра утилизаторов, поговорим о наиболее частых ошибках, которые допускают заявители, стремящиеся в него попасть. Затронем вопрос, который касается импортеров, если таковые имеются на территории субъекта», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Принять участие в этих совещаниях может любой желающий со стороны бизнеса. Для этого нужно связаться с уполномоченными органами на территории своего субъекта, например, с Минприроды, Минпромторгом или Минэкономики, и уточнить дату проведения мероприятия.