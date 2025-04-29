РЭО проведет сап-заплыв на НМЭК-2025

Российский экологический оператор проведет заплыв на сапах в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025.

«Проведение спортивных мероприятий в рамках деловых форумов стало нашей доброй традицией. На НМЭК-2025 мы приготовили для гостей форума и экоактивных жителей Петербурга масштабное событие в формате открытого городского фестиваля. Оно будет включать заплыв на сапах. Кстати, считается, что это один из самых экологичных видов водного спорта», — сообщил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Акция стартует на набережной сквера Александра Володина. Заплыв пройдет по реке Смоленке в сторону Малой Невы до Уральского моста и в обратном направлении. Финиш заплыва — в месте старта.

Сап-заплыв станет ярким акцентом нулевого дня Конгресса. Кроме того, в стартовом городке заплыва пройдут экопросветительские активности.

Мероприятие состоится 21 мая. В 11:00 начнется сбор участников, выдача сапов, тренировка. В 16:00 заплыв закончится. Регистрация по ссылке.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».