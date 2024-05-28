РЭО проведет еще два вебинара про экономику замкнутого цикла для педагогов

Российский экологический оператор проведет для педагогов и студентов еще два образовательных вебинара в рамках цикла «Лето в стиле Эко».

«РЭО и „ЭкоХОД“ продолжают проводить вебинары цикла „Лето в стиле Эко“. Он подготовлен специалистами РЭО и направлен на экопросвещение детей и школьников. Полученными знаниями о реформе отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и построении экономики замкнутого цикла в России участники, посетившие вебинары, смогут поделиться с учениками во время каникул», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ближайший вебинар состоится 29 мая и будет посвящен подготовке социально значимых проектов со школьниками в области обращения с ТКО. На вебинаре выступят региональный директор проекта ЭкоЛаб Ирина Нижник и руководитель АНО ЦРЭП «Убиратор-Просвещение» Эльвира Зинатуллина.

«Всего цикл включает в себя пять вебинаров, на которых педагоги и студенты, работающие со школьниками, могут узнать, как запускать экопроекты и акции. Цикл направлен на популяризацию реформы обращения с ТКО», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Последний вебинар цикла состоится в июне. Подробнее можно узнать на сайте «ЭкоХода».