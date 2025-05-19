РЭО проведет двухдневный мастер-класс для региональных операторов и представителей власти

Российский экологический оператор организует двухдневный информационно-коммуникационный мастер-класс для сотрудников региональных операторов и профильных ведомств, работающих в сфере экологического просвещения, PR и взаимодействия с населением. Участниками станут около 100 человек из разных регионов.

В программе — лекции, воркшопы и панельные дискуссии. Особое внимание будет уделено выработке единого подхода к просветительской и информационной работе в сфере обращения с отходами и развитию точек взаимодействия с населением.

«Экопросвещение и эффективные коммуникации — ключ к доверию населения и устойчивости всей отрасли. Мы должны организовать эффективную работу с людьми и распространить опыт не только в федеральном центре, но и по всей стране. Эта школа — практический инструмент, который помогает выстраивать работу грамотно, с учётом современных требований и реальных потребностей жителей», — отметил PR-директор ППК РЭО Дмитрий Бойко.

Участники обсудят деятельность сервиса «РЭО.Радар», работу с общественными движениями, проекты Ассоциации «Ресурс», распространение методических материалов и информационных продуктов, а также продвижение Зеленой Премии.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.