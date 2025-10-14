РЭО проведет для школьников вебинар о том, как работает экономика замкнутого цикла

Новый вебинар цикла «Экоход» на тему «Что такое экономика замкнутого цикла?» пройдет 15 октября в 14:00 по московскому времени. Организатором выступает Российский экологический оператор совместно с Центром всестороннего развития детей «Прогресс».

«Проект „Экоход“ помогает детям и педагогам понять, как работает современная система обращения с отходами и почему важно беречь ресурсы. Мы хотим показать, что забота об экологии — это не скучная обязанность, а шаг в будущее, где отходы становятся ценностью», — отметили в пресс-службе РЭО.

Спикером вебинара станет Гусен Ибрагимов, заместитель руководителя департамента расширенной ответственности производителей РЭО. Он расскажет, как отходы могут превращаться в сырье, зачем стране переходить к экономике замкнутого цикла и какую роль в этом играет каждый человек.

Участие в вебинаре бесплатное. Все участники получат именной сертификат.

Регистрация доступна по ссылке.

Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «Экоход» реализуется РЭО совместно с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“.