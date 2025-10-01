РЭО проведет более 30 экскурсий для эковолонтеров на объекты по обращению с отходами

Российский экологический оператор совместно с движением «Экосистема» организует более 30 экскурсий для молодых эковолонтеров. Они пройдут с 26 сентября по 5 октября 2025 года.

«Мы уверены, что именно личный опыт формирует экологическое сознание. Когда ребята видят, как работают современные предприятия, они лучше понимают, зачем нужен раздельный сбор и как отходы превращаются в полезные материалы, — подчеркнула генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. — Рассчитываем, что экскурсии помогут молодежи стать настоящими проводниками идей устойчивого развития в своих регионах».

Участники посещают предприятия по переработке, сортировке и досортировке отходов, полигоны и экологические центры, узнают, как устроена инфраструктура экономики замкнутого цикла.

Экскурсии проведут в Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях, Красноярском крае, Чувашии и Санкт-Петербурге.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлены на формирование экологической культуры и вовлечение молодежи в практическую деятельность.