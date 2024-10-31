РЭО проведет анализ системы обращения с ТКО в Мьянме

Технологии по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Российского экологического оператора презентовали на бизнес-выезде российской делегации в Мьянме.

По итогам визита принято решение о формировании рабочей группы для анализа системы обращения с ТКО в Мьянме.

«В рамках бизнес-выезда в Мьянму был представлен мэру Янгона, господину У Бо Хтаю, концепт пилотного проекта по обращению с ТКО с применением российских современных технологий и оборудования. Мьянманская сторона проявила значительный интерес к российским технологиям по сортировке и компостированию ТКО, рекультивации полигонов. С мэром Янгона достигнуты договоренности о формировании рабочей группы с участием представителей РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Янгон является крупнейшим городом в Мьянме, объем образования отходов в котором достигает 700 тысяч тонн в год. Рабочая группа будет наделена доступом и полномочиями для анализа действующей в Янгоне системы обращения с отходами.

Кроме того, в июле этого года Посол Мьянмы господин Тит Линн Оун посетил КПО «Нева» и повторно подтвердил готовность к сотрудничеству со стороны профильных мьянманских министерств и ведомств.

Взаимодействие с мьянманской стороной осуществляется при поддержке профильных деловых советов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Россия — АСЕАН и Россия — Мьянма.