РЭО проведет акселератор для экоцентров на базе Плехановского университета

Российский экологический оператор проведет в Москве с 30 июля по 1 августа первую Школу экологических центров — акселератор для тех, кто занимается экопросвещением и развитием культуры раздельного сбора отходов. Мероприятие пройдет при организационной поддержке РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«Экологические центры сегодня играют ключевую роль в формировании культуры обращения с отходами. Они помогают нам строить экономику замкнутого цикла, учитывать мнение жителей, разъяснять им, что именно и для чего делаем, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Мы проводим акселератор, чтобы усилить возможности экологических центров, поддержать лучшие практики и объединить усилия».

Школа объединит представителей некоммерческих организаций, экологических центров, региональных операторов и других участников отрасли. Главная цель — обмен опытом и развитие сообщества.

Участников ждут тренинги, лекции, мастер-классы, стратегические сессии и обсуждения с экспертами. Например, слушатели узнают, как привлекать ресурсы и поддержку (в том числе — гранты, пожертвования, спонсоров); как выстроить системную работу экоцентра; как наладить эффективную коммуникацию с жителями и СМИ; как подать заявку на «Зеленую Премию» и что оценивается в номинации «Экоцентры»; каким должен быть современный образ экологического центра.

Также запланированы стратегические сессии в формате «мирового кафе» — участники вместе будут обсуждать, какой может быть система поддержки экоцентров и как развивать их сеть в стране.

«С каждым годом „Зеленая Премия“ становится все более эффективным инструментом поддержки экоинициатив. В этом году мы добавили отдельную номинацию для экоцентров, а теперь запускаем и школу, которая поможет подготовить сильные заявки и усилить проектную деятельность», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Школа пройдет в корпусе цифровых и информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: Москва, Большая Серпуховская ул., д. 11, корпус 9. Подробности и регистрация — на сайте мероприятия.