РЭО: производители смогут избежать экологических платежей при экспорте упаковки

Правительство Российской Федерации определило правила подтверждения экспорта товаров, упаковки для освобождения от обязанности по утилизации отходов от использования таких товаров и упаковки. В Российском экологическом операторе прокомментировали новые правила расширенной ответственности производителей (РОП).

«С 1 января 2025 года начнут действовать новые правила, соблюдение которых станет обязательным для подтверждения отсутствия обязанности по утилизации отходов от использования товаров и упаковки, в случае их вывоза с территории Российской Федерации. Правительство Российской Федерации определило перечень документов, которые будет необходимо представить в качестве подтверждения в Росприроднадзор для реализации права на освобождение от ответственности», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ежегодно до 15 апреля производители и импортеры обязаны сдавать сводную отчетность о массе всех произведенных или импортированных товарах, упаковки.

Для подтверждения вывоза товаров, упаковки в отчетном периоде потребуется при подаче отчетности дополнительно представить сведения о таможенных декларациях, по которым товары вывезены за пределы Евразийского экономического союза, а в случае экспорта на территорию стран-участниц Союза — сведения о поданных в таможенные органы статистических формах учета перемещения товаров. Порядок распространяется в том числе и на процедуру реэкспорта.

Правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2024 № 1486.

«Производители товаров вправе уменьшить объем ответственности в рамках РОП в отношении вывезенных товаров, даже в случае, если товары были экспортированы другой организацией после покупки продукции у ее производителя, а также зачесть излишне уплаченный экологический сбор», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Экспортеры смогут подтвердить вывоз товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, онлайн. Документы можно будет подать посредством ЕФГИС УОИТ, через сайт «Госуслуги» или в личном кабинете природопользователя на сайте Росприроднадзора.