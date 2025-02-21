РЭО профинансирует создание двух мусоросортировочных комплексов на 800 млн рублей в Чувашии

Два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 60 тысяч тонн в год появятся в Чувашской Республике. Российский экологический оператор окажет финансирование проектам в размере более 800 млн рублей.

«РЭО выделит 800 млн рублей на создание двух комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чувашии. Они позволят региону достичь показателей нацпроекта по 100-процентной обработке отходов и снижению захоронения на полигонах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объекты будут построены в Батыревском и Моргаушском округах. Мощность каждого из них составит 30 тысяч тонн.

Общий объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд рублей. РЭО предоставит льготный заем на сумму более 800 млн рублей, что составляет 60% от общей суммы финансирования. Оставшиеся 40% будут обеспечены региональным капитальным грантом.

Проекты реализуются в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Экосфера-Ч».