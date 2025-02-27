РЭО профинансировал на 1,8 млрд рублей создание объекта по переработке полимерных отходов в Челябинской области

Российский экологический оператор завершил размещение выпуска облигаций на 1,8 миллиарда рублей 27 февраля с целью финансирования строительства объекта утилизации пластиковых отходов на базе экопромышленного парка в Челябинской области.

«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование строительства комплекса по генерации пластиковой тары, выделенной в процессе сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) и раздельного сбора, и производству ПЭТ-хлопьев высокой степени чистоты. Мощность объекта составит 13,8 тысяч тонн в год, проект пилотный. Объект будет создан на площадке экопромышленного парка в Челябинской области. Общий объем инвестиций составляет 2 млрд рублей, из них РЭО предоставит 1,8 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Договор займа был заключен в 2024 году. Выпуск облигаций размещен в объеме 1 807 721 100 рублей. Покупателем облигаций ППК РЭО выступил Совкомбанк. Льготный заем предоставляется из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки ЦБ РФ. Субсидия направляется от Минприроды России в РЭО в виде имущественного взноса в рамках ПП РФ № 906.

«Совкомбанк продолжает активно поддерживать проекты, направленные на устойчивое развитие и экологическую ответственность. Сделка по покупке облигаций нашего давнего партнера — ППК „Российский экологический оператор“ — это важный шаг в реализации инфраструктурных инициатив. Средства от размещения облигаций позволят создать в Челябинской области современный комплекс по переработке пластика, который внесет значительный вклад в решение экологических задач и развитие экономики замкнутого цикла. Мы гордимся тем, что участвуем в проектах, которые меняют жизнь к лучшему», — отметил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Проект реализует ООО «Сансара», которое является резидентом экопромышленного парка «УРФО» в городском округе Миасский Челябинской области.

Проект является пилотным и обеспечит утилизацию ПЭТ, образующегося в зоне действия объекта, путем переработки в флексу. Данный материал — основной компонент, который будет использоваться для производства высококачественного пищевого ПЭТФ на заводе «Полиэф» (ПАО «СИБУР Холдинг») в Благовещенске Республики Башкортостан.

В качестве ключевого партнера, обеспечивающего приобретение всего объема производимой продукции на всем сроке проекта, выступает ПАО «СИБУР Холдинг».