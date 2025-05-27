РЭО продолжает прием заявок на участие в двухдневном мастер-классе для региональных операторов

Российский экологический оператор приглашает специалистов региональных операторов и профильных ведомств на двухдневный мастер-класс по экопросвещению, PR и работе с населением, который состоится в Москве 3 и 4 июня.

Программа включает лекции, воркшопы и панельные дискуссии. Главный акцент будет на формировании единого подхода к коммуникационной работе в области отходов и развитии точек взаимодействия с жителями.

«Экопросвещение и понятные коммуникации — основа доверия и устойчивой работы всей отрасли. Мы должны говорить с людьми на одном языке, делиться лучшими практиками и поддерживать тех, кто каждый день отвечает за экологическое информирование на местах. Этот мастер-класс — как раз про это», — прокомментировал PR-директор ППК РЭО Дмитрий Бойко.

В рамках мастер-класса участники обсудят, как выстроить единую коммуникацию в сфере обращения с отходами, эффективно работать с новыми медиа и СМИ, развивать волонтерство и молодежные проекты, взаимодействовать с населением через цифровые сервисы, а также работать с кризисными ситуациями.

Отдельное внимание уделят лучшим региональным практикам и опыту профильных ассоциаций. А на групповых занятиях участники смогут проработать конкретные задачи и обменяться инструментами информирования.

Участников также ждет обсуждение работы сервиса «РЭО Радар», взаимодействия с общественными движениями, продвижения проектов Ассоциации «Ресурс», методических материалов, информационных продуктов и Зеленой Премии.

Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.