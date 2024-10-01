РЭО продлил прием заявок на стипендию для студентов-экоактивистов

Российский экологический оператор продлил до 1 ноября срок приема заявок на стипендию в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия». Размер стипендии составит 150 тысяч рублей.

«В этом году в общественном треке Зеленой премии появилась номинация „Студенчество“. В рамках этой номинации разыгрывается стипендия за достижения в области экономики замкнутого цикла. Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи включилось в повестку и могло рассчитывать на поддержку в своих начинаниях. Кроме того, стипендия должна стать мотивацией для них к выбору карьеры, связанной с отраслью обращения с отходами и экономикой замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На стипендию могут рассчитывать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, проходящие обучение в очной форме в российских вузах и занимающиеся вопросами обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Помимо материальной поддержки стипендиаты войдут в кадровый резерв РЭО и смогут принимать участие в мероприятиях компании. Кроме того, РЭО расскажет об их научных достижениях на своих информационных ресурсах.

«Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Зеленой премии. Всего будет отобрано 20 человек, которые очно представят свои проекты. Из них единоразовые стипендии в размере 150 тысяч рублей с учетом налогов получат 10 студентов. Финалистов объявим на церемонии награждения Зеленой премии в декабре», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.