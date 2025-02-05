РЭО продлил набор на весенние программы ДПО

Российский экологический оператор продлил еще на месяц набор на программу дополнительного профессионального образования (ДПО) «Устойчивый дизайн одежды и обуви» в Российском государственном университете им. А. Н. Косыгина. Также РЭО продлил набор на программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» в Российском экономическом университете имени Плеханова.

«Разработанная РЭО и университетом Косыгина программа „Устойчивый дизайн одежды и обуви“ открывает возможности для тех, кто хочет попробовать себя в дизайне с уклоном в устойчивое развитие. А программы в Плехановском университете рассчитаны на тех, кто хочет внести свой профессиональный вклад в создание системы обращения с ТКО в России и формирование экономики замкнутого цикла. Программы направлены на пополнение кадрового резерва в данных сферах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Курс «Устойчивый дизайн одежды и обуви» содержит 108 академических часов, посвященных как теоретическим аспектам устойчивого дизайна, так и практическим занятиям по применению знаний на производствах. Например, слушатели курса научатся выбирать материалы, которые безопасны для экологии, создавать изделия с долгим сроком службы.

Начало обучения запланировано на 10 марта 2025 года. Курс будет проходить в дистанционном формате. Участники, успешно завершившие программу, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина в 2024 году вошел в Консорциум «Экономика замкнутого цикла». Члены Консорциума занимаются разработкой образовательных программ в области устойчивых технологий и текстильного дизайна, а также переработки текстильных отходов.

Для поступления на программу заполните анкету по ссылке. По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственному сотруднику университета: Федоров Марк Владимирович, заместитель директора Института открытого образования и развития компетенций (fedorov-mv@rguk.ru, +7 985 177-80-32, +7 495 911-00-07, +7 (495) 811-01-01 (доб. 1601) (доб. 1533), г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 1-й корпус, 4-й этаж, оф. 1445).

Обучение по программе «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» (52 академических часа) начнется 25 февраля, по «Основам и принципам ЭЗЦ» (50 академчасов) — 26 февраля. Обучение проходит дистанционно.

При возникновении вопросов можно обратиться к сотрудникам университета РЭУ им. Плеханова для консультаций.

Контакты:

— Филиппов Александр Вадимович ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Filippov.AV@rea.ru, +7(495)800-12-00 (доб. 1518).

— Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Ivanov.AA@rea.ru, +7(495)800-12-00 (доб. 2586).

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 27 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.