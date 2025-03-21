РЭО продлил набор на программу по ЭЗЦ в Плехановском университете

Набор на программу допобразования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» продлен до 14 апреля в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Российский экологический оператор принимал участие в подготовке программы.

«Подготовка кадров является неотъемлемой частью формирования экономики замкнутого цикла. Для этого РЭО и вузы, которые входят в наш Консорциум, создают программы по циркулярной экономике. В РЭУ им. Плеханова продолжается набор на одну из них. Те, кто пройдут курс, узнают, как создают комплексы по утилизации, экотехнопарки, экопромышленные парки, и о многом другом», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Обучение проходит в дистанционном и начнется 14 апреля 2025 года в дистанционном формате. Цена за курс — 40 000 рублей. Программа длится 72 академических часа.

Оставить заявку можно по ссылке.