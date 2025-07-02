РЭО: проблему пожаров и неприятного запаха на полигонах поможет решить применение биоминеральных покрытий

Научно-технический совет Российского экологического оператора на совместном заседании направлений «Технологии обращения с отходами» и «Технологии утилизации вторичных ресурсов» рассмотрел возможности применения биоминеральных покрытий на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот метод помогает бороться с неприятными запахами, пожарами и появлением птиц, которые опасны вблизи аэропортов.

«Проблема неприятных запахов и возгораний на полигонах остается одной из самых острых в отрасли. Из-за процессов разложения отходов внутри тела полигона образуются вещества, способные загрязнять воздух, воду и почву. Кроме того, полигоны нередко становятся источником скопления птиц, что представляет угрозу для безопасности авиаперелетов, — сообщили в пресс-службе ППК РЭО. — Работа любого полигона должна соответствовать нормам экологии и санитарии. Чтобы не допустить распространения запахов и вреда для окружающей среды, отходы нужно регулярно изолировать. Мы ищем такие решения, которые действительно работают и доступны для применения».

Выступая на заседании научно-технического совета, советник по отделению «Проблемы внедрения современных технологий» Российской академии естественных наук Александр Михайлюк рассказал, что биоминеральное покрытие — это специальный слой, в состав которого входит сорбент, обладающий противопожарными и дезодорирующими свойствами.

Такой слой способствует ускоренному разложению органических отходов, снижает объемы свалочного газа, улучшает качество фильтрата и предотвращает проникновение птиц и грызунов. Фактически он формирует биофильтр прямо на поверхности полигона. Конструкция биоминерального покрытия — это многослойная биопленка для формирования которой путем распыления используется несколько видов реагентов. Обработку необходимо проводить каждый год. При этом для обработки 1 га тела полигона необходимо всего 500-700 кг сорбента, а себестоимость сорбента невелика.

Подводя итоги заседания, советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев отметил: «Технология биоминеральных покрытий имеет большой потенциал для применения на полигонах ТКО как альтернатива применяемым методам изоляции тела полигона укрывными материалами. Однако для ее широкого применения необходимо прохождение государственной экологической экспертизы, которая подтвердит соответствие предлагаемой технологии требованиям экологической безопасности».

Научно-технический совет ППК РЭО функционирует с 2020 года и является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным для выявления новых технологических решений, проведения научных разработок, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. НТС является центром технологических компетенций по замещению иностранных технологий и научно-техническому развитию отрасли обращения с отходами.