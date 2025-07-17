РЭО призвал СНТ отказаться от услуг серых возчиков

Российский экологический оператор призывает председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачников отказаться от услуг серых возчиков, которые подрывают систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и наносят ущерб окружающей среде. Вместо этого предлагается заключать договоры с региональными операторами. Их деятельность в онлайн-режиме отслеживается через федеральную систему учета ТКО.

«Проблема нелегального вывоза отходов с территорий СНТ становится все острее. Статистика по административным делам за текущий год подтверждает серьезность ситуации. Серые возчики, предлагая заманчиво низкие цены, зачастую не имеют лицензии на деятельность по обращению с отходами. Вместо того, чтобы направлять отходы на официальные полигоны и мусороперерабатывающие заводы, они сбрасывают их в лесах, оврагах, по обочинам дорог, образуя стихийные свалки. Мы настоятельно рекомендуем председателям СНТ проявлять бдительность и заключать договоры только с лицензированными региональными операторами. Это гарантирует легальный и безопасный вывоз отходов, а также способствует развитию цивилизованной системы обращения с ТКО», — сообщили в пресс-службе РЭО.

По данным РЭО, в этом году в ряде регионов были открыты административные дела, связанные с ненадлежащим содержанием контейнерных площадок и захламлением прилегающих территорий. Например, в Волгоградской области — 141 административное дело и 81 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в Московской — 275 административных дел, в Оренбургской — 171 административное дело, в Самарской — 76 административных дел, в Красноярском крае — 21 нарушение.

Ответственность за организацию вывоза отходов с территории СНТ лежит на председателях товариществ. Заключение договоров с нелегальными перевозчиками влечет за собой административную ответственность и крупные штрафы.

Региональные операторы предлагают СНТ выгодные условия сотрудничества: регулярный вывоз отходов и предоставление всей необходимой документации. Кроме того, они активно ведут разъяснительную работу среди садоводов, информируя их о важности правильного обращения с отходами.