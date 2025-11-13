РЭО призвал школьников участвовать в Московской олимпиаде по экологии

Российский экологический оператор приглашает учащихся 5–11 классов принять участие в дистанционном этапе Московской олимпиады школьников по экологии , который пройдет с 17 ноября по 1 декабря 2025 года. Эксперты РЭО подготовили задания для олимпиады и выступают партнерами проекта, помогая сделать экологические соревнования более практико-ориентированными и близкими к реальным задачам отрасли.

«Экологические знания становятся важной частью современного образования, и мы поддерживаем инициативы, которые помогают школьникам применять свои навыки в реальных задачах, — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Участие в олимпиаде — это возможность для ребят сделать шаг к будущей профессии, познакомиться с экспертизой отрасли и увидеть, как экология связана с наукой, технологиями и развитием страны».

Олимпиада имеет 2 уровень перечня российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Это означает, что победители и призеры олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие вузы страны, среди которых РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН, МГИМО и РОСБИОТЕХ. В рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором и АНО «Экосистема» школьники получают доступ к стажировкам, практическим заданиям и обучению у профильных специалистов.

В этом году для участников действовал отдельный трек «Олимпиадники» на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае.

Успешное прохождение дистанционного этапа даст возможность выйти в финал, где ребят ждут усложненные задачи, встречи с экспертами, мастер-классы и научно-популярные лекции. Финалисты смогут не только побороться за дипломы, но и получить дополнительную образовательную и профессиональную ориентацию.

Вся актуальная информация по олимпиаде будет размещаться на сайте.