РЭО призвал регионы рассчитать нормативы накопления отходов по новым правилам

В России начали действовать обновленные Правила № 1390 — новый порядок расчета нормативов накопления отходов для потребителей, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, а также образующих медицинские отходы класса «А». Теперь им разрешено пользоваться методом сравнительного анализа, а не замеров. РЭО призвал регионы актуализировать нормативы в срок до 1 июля 2027 года.

По состоянию на март 2026 года, ситуация с актуализацией нормативов следующая: в 19 регионах нормативы утверждены или замеры полностью завершены, а в 38 регионах идет активная стадия замеров.

При этом еще в 28 регионах зафиксированы отклонения, в 15 из которых — критические. Речь идет об Архангельской, Омской, Орловской, Курской, Ярославской, Томской, Саратовской, Новгородская областях, Камчатском и Краснодарском краях, Республиках Тыва, Крым, Дагестан и Марий Эл, а также Севастополе.

«На прошедшей неделе Правительство утвердило поправки в постановление № 1390, определяющее порядок расчета нормативов. Многие регионы этого документа очень ждали. Призываем коллег на местах ускориться с актуализацией нормативов накопления», — сказали в пресс-службе РЭО.